Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути

После того как президент России Владимир Путин в понедельник отдал приказ о "поддержании мира" в признанных Москвой сепаратистских регионах Восточной Украины, литовские эксперты рассуждают о том, что может последовать за этим.

"Тонкими ломтиками достигает своей цели"

Доцент Института международных отношений и политических наук ВУ Лауринас Йонавичюс во вторник утром в передаче "Доброе утро, Литва" на LRT сказал, что войны еще нет, но Россия заложила основание для ее начала.

"Пока (война) еще не началась, хотя вчера Путин заложил основание для ее начала, ведь если российские военные официально будут введены в Донецкую и Луганскую области для поддержания мира, это уже будет появлением российской армии на территории Украины. И эта война неопределенная уже проходит", – сказал Йонавичюс.

По его словам, сейчас Россия использует "тактику салями" – тонкими ломтиками достигает своей цели.

"То, что россияне сейчас делают – они идут вперед, но очень небольшими шагами и в обход. А Запад все еще мечется", – заметил доцент.

По словам Йонавичюса, все обращение Путина, с которым он выступил в понедельник, направлено на то, чтобы спровоцировать Запад и Украину.

"Наверное правы те, кто говорит, что повторяется или пытаются повторить сценарий Абхазии и Осетии в Грузии", – сказал он.

Йонавичюс отметил, что "Россия как минимум решила активировать новую холодную войну".

"Полностью разорвать всякие возможности конструктивного сотрудничества с Западом. Остались только ультиматумы, требования и угрозы. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, что обе стороны окопаются с обеих сторон. И у нас будет качественно новая ситуация с безопасностью в регионе", – сказал он.

Остается высокая вероятность локальной эскалации

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Серапинас сказал радио LRT, что ситуация развивается очень быстро.

"В 2 ч. ночи президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, к украинцам, подчеркнув, что в международном масштабе границы Украины останутся прежними, несмотря на действия России. Он успокаивал людей, говоря, что границы Украины будут защищены, партнеры поддерживают Украину. Если власти будут видеть риск, нарастание опасности, сразу же об этом информируют. Официально констатируют, что Украина квалифицирует действия России как нарушение территориальной целостности и суверенитета. Не только Украина, но и другие страны мира это констатируют", – сказал Серапинас.

Он подчеркнул, что Украина хочет мира. Остается опасность локальных нападений.

"И сейчас утверждают, что возможность тотальной инвазии очень невелика, но вероятность локальных, частичных нападений выросла. Во-первых, это угроза для оставшейся части Донбасса, Донбасской и Луганской областей. Вероятность локальной эскалации очень велика", – заметил посол.

У Путина есть два общих пути

Политолог Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла сказал, что риск дальнейшей эскалации сохраняется.

"Остается риск эскалации, тем более, что мы не знаем, как Путин представляет себе границы Донецкой и Луганской областей, они не обязательно должны перекрываться с территорией, контролируемой сепаратистами, может быть желание их расширить. Тем более, что в последние дни мы видели не одно событие, которое можно назвать созданием повода. (…) На столе у Путина - множество возможностей для маневров. Поскольку сейчас он раскрыл все свои карты, связанные с Донецком и Луганском, остается обсудить, по какому из двух путей он пойдет.

Один путь - на этом и остановиться, достигнуть Пирровой победы, но это не будет отвечать поставленным Кремлем геополитическим намерениям, но не будет дальнейшей эскалации ситуации, поскольку, вероятно, расходы для самой России будут слишком большими. Или расценивать "новопризнанные территории и республики" как плацдарм для дальнейших действий и провокаций", – сказал LRT Кояла.

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