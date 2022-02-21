Водители Bolt планируют две акции протеста, могут быть сбои в поставках услуг

На прошлой неделе появилась информация ю том, что водители платформы Bolt планируют забастовку из-за повышения комиссионных сборов. Однако были названы разные даты: 22 февраля и 1 марта. По словам председателя ассоциации водителей и курьеров Далюса Рудокаса, обе даты верны, поскольку запланированы два пикета.

По его словам, пикеты будут отличаться - во вторник часть водителей просто отключится от платформы Bolt, а 1 марта планируют пустить по Вильнюсу колонну автомобилей. По словам Рудокаса, к протестам присоединятся водители всей Литвы.

"Во вторник много водителей не будет работать, они отключатся от платформы Bolt, водители будут встречаться, делиться настроениями, переживаниями, решениями относительно дальнейших действий. Дальнейшие действия запланированы в Вильнюсе на 1 марта", – сказал Рудокас.

Он заметил, что во вторник водители планируют собраться у ТЦ Akropolis и решать, что будут делать во время протеста 1 марта.

"1 марта планируется, что колонна водителей проедет по Вильнюсу, мы думаем о разных местах встречи водителей, что они могут присоединятся к другим платформам - не к Bolt и ждать, пить кофе, чай, делится настроениями. Оба протеста реальны, будут они отличаться лишь масштабом", – заметил Рудокас.

Водители Bolt протестуют против повышения комиссионных с 1 марта. С 10 до 20% часть комиссионных увеличится в Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе и с 10 до 15% в Кедайняе, Мажейкяе, Мариямполе. В Вильнюсе и Каунасе она увеличится с 20 до 25% (без НДС).

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