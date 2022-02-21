Litgrid: из-за потепления и снижения потребления электроэнергия в Литве подешевела на 25%

Благодаря теплой, ветреной погоде и снижению потребления в Литве за неделю электроэнергия подешевела на 25% до 75,5 евро за мегаватт-час.

На минувшей неделе цена на электроэнергию во всех странах Балтии была одинаковой, сообщила компания Litgrid.

По словам главы Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, снижение цен на электроэнергию в регионе Балтийского моря было обусловлено сокращением потребления и более теплой, но ветреной погодой.

"На минувшей неделе более половины произведенной в Литве электроэнергии генерировалось за счет ветряных установок – 57 гигаватт-часов, в последний раз такая ветреная неделя была в феврале 2020 года. Снижению цен также способствовали и гидроэлектростанции, которые в этом году произвели больше электроэнергии, а также рост производства электроэнергии на солнечных батареях", – отметил Варанавичюс в пресс-релизе.

Ветряные установки за неделю произвели 52% произведенной в Литве электроэнергии.

58% потребности Литвы в электроэнергии было удовлетворено за счет импорта. Потребление электроэнергии снизилось на 6% и составило 252 гигаватт-часа. Ее производство выросло на 16%, а экспорт – на 13% до 61 гигаватт-часа.

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