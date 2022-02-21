На дорогах Литвы ожидается интенсивное движение техники союзников НАТО

На конец февраля - начало марта запланировано интенсивное передвижение военной техники по дорогам страны в связи с участием Литвы в международных военных учениях, а также прибытием подкрепления Батальона Сил передового базирования НАТО. Об этом в понедельник предупредило Министерство обороны.

По его сообщению, военная техника будет заметна на дорогах страны с этого понедельника по 8 марта, на время учений "Скрещение мечей", проходящих в Балтийских странах и в Польше.

Кроме того, в эти дни через Литву в Эстонию будет направляться подкрепление размещенного в этой стране Батальона Сил передового базирования НАТО.

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"В указанные дни произойдет передислокация союзников НАТО и Второго кавалерийского полка Сухопутных войск США, в ходе которой из Германии в страны Балтии и Польшу будут передислоцированы военнослужащие из различных стран НАТО с военной техникой", – сообщает министерство.

Крупнейшее передвижение военной техники планируется через пограничный пропускной пункт в Кальварии. Техника будет перемещаться через всю территорию Литвы в Латвию и Эстонию - от заставы по автостраде Via Baltica. Колонны военных, которые примут участие в учениях в Литве, выдвинутся из Каунасского района к местам проведения учений на литовских военных полигонах в Рукле и Пабраде.

Рекомендуется выбрать другую дату пересечения литовско-польской границы по вышеуказанным маршрутам или, по крайней мере, избегать поездок в темное время суток, когда будет происходить наиболее интенсивное движение военной техники.

В армии обещают, что для уменьшения неудобств для населения военные колонны будут разделены на более мелкие колонны до 30 транспортных средств, каждую из которых будет сопровождать военная полиция.

Водителей просят не обгонять эти колонны и не встраиваться в них.

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