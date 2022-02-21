Глава МИД Литвы: на Украину уже напали, пришло время обсуждать санкции в отношении РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в понедельник, что Украина уже подверглась нападению без вторжения российских вооруженных сил, поэтому Европейский Союз (ЕС) должен начать обсуждать санкции против Кремля.

"На Украину уже напали, поэтому говорить о санкциях нужно уже сейчас, не дожидаясь военного нападения", — заявил министр журналистам в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам Ландсбергиса, концентрируя сотни тысяч военных у границ Украины, Москва оказывает на Киев как экономическое давление, так и давление в плане безопасности.

Он подчеркнул, что Европе не следует ждать вторжения российских войск, а возможные ответные меры можно предусмотреть уже сейчас.

"Путин не проводит никаких красных линий для своей атаки, поэтому и мы не должны проводить никаких красных линий для своих", — сказал Ландсбергис о возможных санкциях, связанных с энергетическим сектором.

"Мое правительство дало мандат на переговоры о том, что все возможные варианты санкций должны оставаться на столе переговоров", — добавил он.

По словам министра, всегда будет место для дипломатии, но "агрессор должен проявить желание отвести свои силы".

По данным США, Москва сосредоточила на границе с Украиной около 150 тысяч военных и различную военную технику.

Оккупация Беларуси

Среди прочего, министр подчеркнул, что ситуация в Беларуси "драматически изменилась".

"Беларусь допускает использование своей территории для военных действий России, точно так же мы должны говорить о санкциях против белорусского режима", — заявил глава литовской дипломатии.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в воскресенье, что совместные учения с российскими военными, которые должны были завершиться в эти выходные, будут продолжены.

По словам Ландсбергиса, это меняет ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в странах Балтии и Польше.

"Вынуждены признать, что то, что мы видим, — это очень медленная оккупация территории и государства Беларусь", — сказал министр.

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