В минувшие выходные спасатели в Литве 247 раз выезжали убирать упавшие деревья

В минувшие выходные пожарные-спасатели по всей Литве 247 раз выезжали на уборку упавших деревьев с дорог, зданий и автомобилей.

Так много происшествий зафиксировано с 6 часов вечера пятницы до 6 часов утра понедельника, сообщил BNS сообщил дежурный отдела координации ситуаций Департамента противопожарной безопасности и спасения.

"Вчера больше всего звонков было в Алитусском уезде, в Мариямполе, в субботу - в Алитусском, Клайпедском, Мариямпольском, Вильнюсском уездах", – сообщил дежурный.

По данным Гидрометеорологической службы, в понедельник ожидаются осадки, преимущественно дождь. Порывы сильного юго-западного ветра во многих местах будут достигать 15–20 м/с, в основном в западной части Литвы, на взморье - до 27 м/с. Температура воздуха поднимется от 4 до 8 градусов тепла.

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