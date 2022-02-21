Сравнение цен на горючее: на каких АЗС бензин дешевле?

В январе в рейтинге заправок с самым дешевым горючим - бензином A95, дизельным топливом и сжиженным газом - лидировала сеть Jozita, сообщает портал Pricer.lt. Самыми высокими цены на бензин A95 и дизельное топливо были на Circle K, самый дорогой газ был на Viada.

14 февраля портал Pricer.lt провел исследование цен на горючее и составил рейтинг АЗС по ценам.

По данным Pricer.lt, 14 февраля самый дорогой бензин A95 был на АЗС Circle K – 1,549 евро, самый дешевый - на Jozitа – 1,42 евро.

Разница между самой высокой и самой низкой ценой на бензин составила 12,9 центов за литр, или 9,1%.

Самое дешевое дизельное топливо также было на АЗС Jozitа – 1,38, а самое дорогое – на Circle K – 1,499 евро за литр. Разница между самой низкой и самой высокой ценой составила 11,9 центов за литр, или 8,6%.

Самый дешевый газ также был на АЗС Jozita – 0,62 евро, а самый дорогой – на Viada – 0,769 евро. Разница между самой низкой и самой высокой ценой составила 14,9 центов за литр, или 24%.

14 февраля цена на бензин A95 в Литве колебалась в пределах 1,42 и 1,549 евро, на дизельное топливо – 1,38-1,499 евро.

В Белостоке (Польша) в тот же день бензин А95 стоит 1,156, дизельное топливо – 1,167 евро.

Значительная разница цен на горючее в Литве и Польше снижает продажи в Литве и скажется на недосборе акцизов и НДС, отмечается в сообщении Pricer.lt.

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