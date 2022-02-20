Анушаускас отреагировал на заявление Беларуси: предлагает увеличить оборонный бюджет, попросит союзников остаться

В воскресенье министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что предложит увеличить оборонный бюджет Литвы, а также попросит союзников по НАТО оставить дислоцированные в стране дополнительные силы на более длительный период времени.

Он сказал это после того, как стало ясно, что российские войска будут оставаться в Беларуси дольше, чем было объявлено ранее, и что напряженность вокруг возможного вторжения Москвы в Украину сохраняется.

"Я бы предложил внести коррективы в бюджет этого года", - сказал BNS А. Анушаускас.

По его словам, увеличенный в этом году оборонный бюджет позволит реализовать ранее принятые решения по ускорению приобретения вооружений.

"Очевидно, что текущих ресурсов для завершения процесса приобретения будет не хватать, поэтому в настоящей ситуации я бы предложил выделить необходимые ресурсы для этих ускоренных приобретений", — сказал министр национальной обороны.

Литва решила ускорить приобретение систем залпового огня и боевых беспилотников. По словам министра, есть и другие закупки, но они пока не будут обнародованы.

А. Анушаускас сообщил, что президент Гитанас Науседа и правительство проинформированы о предложении увеличить оборонный бюджет этого года.

Он сказал, что надеется, что политические лидеры страны сплотятся в этом решении, не превращая обновленный бюджет в "концерт желаний".

"Это непростой процесс, но я думаю, что политические лидеры нашей страны сплотятся",- отметил он.

В этом году финансирование системы национальной обороны Литвы составляет немногим более 1,2 миллиарда евро.

Долгосрочное присутствие

А. Анушаускас также сообщил, что на следующей неделе он попросит союзников по НАТО оставить недавно дислоцированные в Литве дополнительные силы на более длительный срок из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Германия, возглавляющая интернациональный батальон НАТО в Литве, на этой неделе направила дополнительно 350 военнослужащих, а Норвегия, участвующая решила направить дополнительно 60 военнослужащих. Великобритания направила в Литву небольшую группу солдат разведки.

"На следующей неделе нам предстоит встретиться с министрами обороны стран, располагающих силами в Литве, мы поговорим о долгосрочной потребности в дополнительных силах в Литве", — сказал министр.

По его словам, нынешняя ситуация в регионе должна заставить США и НАТО дополнительно оценить угрозы для стран Альянса.

По словам министра, Литва готовилась к тому, что российские войска останутся в Беларуси.

"Мы с самого начала считали это оккупацией Беларуси и эти силы, которые вошли в Беларусь, уходить не собираются", - сказал А. Анушаускас.

"Беларусь де-факто стала частью России, осталось это оформить. Присутствие сил — часть этого", — добавил он.

По словам министра, российские военные в Беларуси пока не представляют прямой угрозы для Литвы, но "после того, как разберутся с Украиной", эти силы будут направлены в другие соседние с Беларусью страны — Литву и Польшу.

Беларусь заявила в воскресенье, что совместные учения с российскими военными, которые должны были закончиться в эти выходные, продолжатся. Причина - рост напряженности в соседней Украине.

Учения в Беларуси, активная часть которых началась на прошлой неделе, должны были продлиться до 20 февраля.

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