Профессор предупреждает, что новая пандемия неизбежна: этим летом необходимо принять меры

Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил в понедельник, что, хотя пандемия COVID-19 продолжается, пик заболеваемости в Литве уже пройден. Тем не менее премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что в ближайшее время смертность от инфекции может увеличиться. Профессор Саулюс Чаплинскас, специалист по инфекционным заболеваниям, прокомментировал эти заявления правительства и сказал, что нас ждет дальше.

Профессор сказал, что еще слишком рано говорить о том, что омикрон станет "омни-простудой".

"Понятно, что со временем он пройдет через эндемическую стадию вируса, если только не появятся другие, антигенно отличные варианты вируса. Стоит сразу сказать, что когда будет от 3 до 5% положительных случаев SARS-COV-2 от общего числа проведенных тестов, это будет означать, что он уже циркулирует в обществе, не доставляя особых хлопот. Пока эта цифра находится в пределах 40-50 процентов, а не 3-5 процентов. Это также ответ на то, что вирус все еще циркулирует очень широко.

Другая проблема заключается в том, что большинство из нас уже столкнулись с вирусом не один раз, некоторые с природным вирусом, другие - уже вакцинированы и приобрели некоторую иммунную защиту. Людей с тяжелым клиническим течением заболевания стало меньше", — сказал С. Чаплинскас.

На вопрос, что может означать такой показатель положительных тестов, он напомнил о предыдущих прогнозах.

"Были прогнозы, что в этот холодный зимний сезон, вероятно, каждый из нас может столкнуться с этим вирусом, когда наша социальная жизнь "откроется". Это и произошло, когда мы сказали, что вирус может распространяться подобно цунами. Это то, что мы имели в виду, от чего может быть очень сложно защититься.

Поэтому необходимо принять все возможные меры: во-первых, чтобы снизить риск заражения, во-вторых, если мы заразимся, вдохнуть и получить как можно меньше вируса, чтобы нашей иммунной системе было легче с ним бороться, в-третьих , чтобы сделать эту иммунную систему максимально эффективной и сильной. Как неспецифические, так и общие средства укрепления организма, прививки, кому как нравится", — сказал он.

Он также объяснил, согласен ли с министром Арунасом Дулькисом в том, что мы уже достигли пика заболеваемости.

"Если бы было проведено больше тестов и доля положительных тестов также составила бы 50%, (...) было бы ясно, что число было бы еще выше. Однако обратите внимание на факты, на которые ссылался министр.

Что он имеет в виду? Все-таки такой большой нагрузки в реанимации у нас нет и она не растет. В данном случае это означает, что вроде бы пик пройден, но не надо обманываться, не надо думать, что никто из нас больше не заразится".

По словам Чаплинскаса, сейчас самое время подумать о том, что можно сделать для лучшей вентиляции и очистки воздуха, особенно летом.

"Особенно в детских образовательных учреждениях. Конечно, мы не будем менять систему вентиляции сейчас, когда холодное время года, но помещение, в котором мы дышим, все равно очень важно. Хочу отметить, что правильное ношение медицинской маски или респиратора защищает от заражения, когда мы находимся близко друг к другу, когда дышим одним воздухом, когда находимся на расстоянии двух метров и меньше.

Но если мы находимся в одном помещении и если этого аэрозоля много, то защитное действие маски будет не таким эффективным. В этом случае будет очень важно, какая вентиляция и очистка воздуха будет в такой ситуации. Вот почему очень важно иметь хорошую вентиляцию, а там, где нет необходимости находиться слишком близко друг к другу, — сократить время нахождения рядом. Если не выходит, то хотя бы носить медицинскую маску".

Профессор пояснил, что мы уже много знаем о штамме омикрон, но, к сожалению, эти знания таковы, что избежать вируса может быть очень сложно, если не использовать комплекс защитных мер.

Однако профессор говорит, что по законам природы вирус не должен мутировать в еще более опасный, но другой вопрос в том, что, несомненно, когда-нибудь будет новая пандемия.

"Вопрос только в том, когда и какой вирус ее спровоцирует и приведет к переходу через видовой барьер. Крайне важно, чтобы, когда это произойдет, уроки этой и предыдущих пандемий были хорошо усвоены и своевременно реализованы. К сожалению, эта пандемия прошла не так хорошо.

Для того, чтобы следующий сезон был максимально легким и успешным, я в первую очередь хочу пожелать всем нам хорошо отдохнуть летом, укрепить иммунитет, укрепить организм и подумать о том, каким воздухом мы будем дышать, когда вернемся домой, на работу, в учебные заведения".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!