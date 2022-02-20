Затяжной ковид: что о нем известно

Спустя два года после начала пандемии ученые все еще выясняют, что вызывает длительный ковид, почему одни от него страдают, а другие - нет, и что человечеству делать с этой болезнью.

Еще недавно люди с продолжительное время сохраняющимися симптомами COVID-19 утверждали, что врачи не воспринимали их проблему всерьез. И вот теперь, спустя два года после начала пандемии, отношение к проблеме меняется.

Мы все больше узнаем о состоянии, которое называется затяжным или длительным ковидом. Мы знаем, что от него страдают миллионы по всему миру. У нас есть более определенное представление о том, что его вызывает. Исследования продолжаются. И все же мы еще в течение многих лет не будем точно знать, каковы долговременные последствия ковида.

Что такое длительный COVID?

Когда у людей заболевание ковидом протекает в затяжной форме, изнуряющие симптомы инфицирования вирусом SARS-CoV-2 не прекращаются и после того, как он покинул тело. Затрудненное дыхание, крайняя усталость и боли в груди могут сохраняться в течение нескольких месяцев после заражения. Это способно превратить возвращение к нормальной повседневной жизнедеятельности в реально сложную задачу.

Некоторые исследования показывают, что у 14-30% пациентов, перенесших ковид, в течение 90 дней после выздоровления появляется хотя бы один симптом длительного протекания этой болезни. Это означает, что из более 400 млн человек по всему миру, на момент написания текста с нею столкнувшихся, от 55 до 120 млн страдают или страдали от затяжного ковида.

Данных о его долговременных последствиях для отдельных людей и общества в целом немного. Пройдут годы, прежде чем мы получим достоверную информацию на сей счет. На сегодня исследователи выявили ряд факторов риска - и такие факторы не одинаковы для всех. И тем не менее, до сих пор остается загадкой, почему у одних людей развивается затяжной ковид, а у других - нет.

Протекает ли затяжной ковид легче при заражении омикрон-вариантом?

"Омикрон" сейчас - доминирующий вариант коронавируса SARS-CoV-2. И многие данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев он вызывает более легкое течение болезни. При этом омикрон-вариант - один из самых заразных, и есть опасения, что огромное количество заболеваний, вызванное инфицированием им, может привести к росту числа случаев длительного ковида.

Вообще вероятность развития последнего выше после тяжелой формы протекания болезни - но, судя по всему, можно получить затяжной ковид независимо от того, была ли у вас она таковой или нет.

Что вызывает длительный ковид?

Длительный ковид определяется как гетерогенный синдром - он может быть вызван различными факторами или их сочетанием. А это означает, что существует не один его вид.

"Есть по крайней мере два разных типа: первый возникает у пациентов с COVID-19, чье заболевание было настолько тяжелым, что их лечили в отделении интенсивной терапии из-за опасного для жизни состояния. Другой тип может возникать у людей с легким или умеренным течением болезни", - поясняет Иоахим Шульце (Joachim Schultze) из Немецкого исследовательского института мозга (DZNE).

Более тяжелая форма затяжного ковида вызвана поражением в результате болезни сразу нескольких органов.

Как лучше поставить диагноз затяжного ковида?

Врачам еще необходимо понять, как долго влияет инфицирование коронавирусом на организм, разобраться в "механизме" воздействия вируса. Исследователи уже делают первые успехи.

Например, офтальмологи в Германии изучали мелкие кровеносные сосуды (капилляры) глаз у пациентов с затяжным ковидом. И установили, что он, по-видимому, влияет на форму некоторых кровеносных сосудов, что может оказать эффект на способность крови циркулировать по телу. Исследование, опубликованное в январе 2022 года, выявило четыре основных фактора риска: высокий уровень РНК SARS-CoV-2 в образцах крови; наличие аутоантител - агрессивных антител, способных атаковать ткани собственного организма; сахарный диабет второго типа; реактивацию ранее перенесенного вируса Эпштейна-Барра.

Исследователи также обнаружили специфические антитела в крови пациентов с затяжным ковидом. Эти результаты показывают, как определенные факторы могут увеличить риск его возникновения. Но их недостаточно, чтобы предсказать, находитесь ли именно вы или любой другой человек в группе риска. Ученые пока не дают ответа, почему тот или иной пациент не имеет симптомов длительного ковида.

Долгосрочное воздействие затяжного ковида на общество

Есть еще одна вещь, которую мы не можем сейчас предсказать: как долго затяжной ковид будет влиять на отдельных людей и их сообщества в ближайшие годы. Нам еще не хватает данных о его воздействии на мировую экономику, общество и системы здравоохранения.

Такая статистика тоже ожидается лишь через несколько лет, но ученые отслеживают соответствующие события. Некоторые крупномасштабные исследования направлены на контроль за состоянием здоровья людей спустя долгое время после их заражения ковидом и выздоровления. Другие работы сосредоточены на оценке влияния затяжного ковида на общественное здравоохранение и экономику. Но Иоахим Шульце из DZNE признает, что нам нужно провести больше исследований, чтобы предоставить более точные клинические определения и диагностические критерии для различных форм затяжного COVID.

Защищает ли вакцинация от затяжного ковида?

Некоторые данные говорят о том, что вакцинирование может снизить риск развития затяжного протекания болезни после заражения коронавирусом. Два исследования, одно в Израиле и другое в Великобритании, показали, что лица, получившие две дозы вакцины, реже сообщают о длительных симптомах ковида, чем те, у кого не было прививок.

Ученые указывают, что полученные результаты также свидетельствуют о том, что сама вакцинация не вызывает затяжного ковида. Он возникает только после заражения коронавирусной инфекцией.

Исследователи также подчеркивают, что вакцинирование способствует снижению рисков, связанных с длительным ковидом, посредством двух факторов. Во-первых, оно помогает нам избежать заражения COVID-19. Во-вторых, оно уменьшает тяжесть симптомов, если мы все же заразились.

Однако вакцины не полностью устраняют риск возникновения затяжной формы болезни. Поэтому, резюмирует Шульце, важно, чтобы ученым было позволено разрабатывать новые диагностические инструменты и терапевтические возможности для борьбы с длительным ковидом - и в то же время продолжать изучать его более широкое влияние на общество.

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