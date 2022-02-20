Министр обороны США выражает поддержку Литве, но дополнительных сил пока не обещает

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны США Ллойд Остин выражает поддержку Литве, но пока не обещает размещать в стране дополнительные военные мощности.

"Несмотря ни на что, Соединенные Штаты едины с союзниками и партнерами НАТО. Вместе мы сможем справиться с любыми вызовами", — заявил Остин на пресс-конференции в субботу.

"Что касается дополнительных мощностей, у меня сегодня нет никаких новостей. (...) Мы продолжим оценивать ситуацию и консультироваться с партнерами. Что касается ситуации с безопасностью, то при необходимости мы примем некоторые изменения после консультаций", — добавил он.

Остин подчеркнул абсолютную приверженность США пятой статье НАТО.

"Любое нападение на Литву — это нападение на всех нас", — сказал он.

Остин также сказал, что Литва является "чрезвычайно важным партнером", которому Соединенные Штаты благодарны за "гостеприимство в приеме американских военных".

Соединенные Штаты с 2019 года размещают в Литве подразделения размером с батальон — около 500 военнослужащих на ротационной основе.

Однако на встречах с главой Пентагона представители литовской власти отмечали, что ожидают большего.

Между тем, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, заменяющий министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, на совместной пресс-конференции с Остином заявил, что Балтийские страны надеются на более "твердую поддержку и дополнительные мощности в обороне нас, трех Балтийских стран" в связи с попытками России изменить архитектуру европейской безопасности.

"Мы должны быть очень серьезно настроенными не только в сфере сдерживания, но и в связи с возможной потребностью обороняться", – сказал глава литовской дипломатии.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила готовность страны принять больше военных США, а президент страны Гитанас Науседа отметил, что меры сдерживания России могла бы укрепить постоянная дислокация ротационных сил американской армии.

По словам главы Пентагона, действия России у границ Украины лишь укрепили НАТО, а США готовы дислоцировать тысячи военных, если Альянс решит активировать подкрепление Сил быстрого реагирования для поддержания безопасности в регионе.

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