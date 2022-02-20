Без электроэнергии в Литве остаются 14 тысяч потребителей

Из-за сильного ветра или упавших деревьев, оборванных или поврежденных проводов в субботу вечером 14 тысяч потребителей по всей Литве оставались без электроэнергии, сообщила компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Всего в субботу было нарушено, но восстановлено электроснабжение почти у 15 тыс. клиентов, около 90 тыс. потребителей получили ее от других линий менее чем через три минуты после отключения.

Самая сложная ситуация в Алитусском районе.

По данным ESO, предпринимаются усилия по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии потребителям, но в воскресенье работы продолжатся.

"В самых сложных местах мы устанавливаем крупнейшие электрогенераторы, с помощью которых восстанавливаем электроснабжение нескольким сотням потребителей", — пояснили в компании.

В настоящее время по всей Литве регистрируется более 900 неисправностей, работают 176 ремонтных бригад.

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