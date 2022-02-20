Синоптики: на следующей неделе может вернуться зима

По прогнозам синоптиков, начало новой недели будет пасмурным, с осадками смешанного характера и вновь усиливающимся ветром.

Утро воскресенья выдалось более спокойным. Ветер продолжит стихать, есть вероятность, что к полудню его порывы на побережье Балтийского моря достигнут 15-18 м/с, но к вечеру ветер стихнет, сообщил LRT синоптик Витаутас Сакалаускас.

Погода, по прогнозу синоптиков, будет пасмурной - облаков много, солнца мало, а с запада в сторону Литвы уже надвигаются волны осадков. Так что осадков не удастся избежать и в воскресенье, время от времени они будут смешанным – дождь и изморось. Температура будет невысокой, воздух прогреется только до 1-4 градусов тепла.

Погода в первой половине недели тоже будет ненастной. Новый вихрь пониженного атмосферного давления подойдёт в понедельник, поэтому осадков будет больше, и они станут более интенсивными - и снег, и изморось, а днем ​​где-то пройдет дождь.

Говоря о погоде во вторник, придется еще раз упомянуть об осадках и порывистом ветре, сказал синоптик В. Сакалаускас. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с, ожидаются дожди. Температура ночью снова будет аналогична понедельнику – около нуля, а днем - ​​всего 1-4 градуса тепла.

В среду и во второй половине следующей недели количество осадков уменьшится, ветер утихнет. Но ожидается волна похолодания. В среду ночью, например, ожидается мороз - 2-7 градусов, только на Куршской косе температура будет держаться около нуля. Днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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