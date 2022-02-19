За полтора часа в полицию поступили сообщения о двух убийствах, подозреваемые задержаны

В течение полутора часов началось расследование двух убийств в Вильнюсе и Шилутском районе.

Департамент полиции сообщает, что 18 февраля, в 7.50 утра, тело мужчины (1980 г.р.) с колото-резаными ранениями было обнаружено в Вильнюсе, недалеко от остановки общественного транспорта.

Задержан подозреваемый (1981 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1.99 пром.). 18 февраля, в 9.20 утра, в Шилалском районе, городке Тененяй, во дворе дома был обнаружен труп мужчины (1969 г. р.) с колото-резаной раной. Подозреваемый (1961 г.р.) был задержан.

По факту происшествий начато досудебное расследование в соответствии со статьей 129 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики (наказание - лишение свободы на срок от 7 до 15 лет).

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