Климатолог рассказал, чего ждать от марта: месяц будет довольно необычным для Литвы

За полторы недели до календарной весны за окном нас встречает дождь и мокрый снег, но температура уже плюсовая. Какой была эта зима, могут ли вернуться холода и каков прогноз на весну - рассказывает климатолог др. Донатас Валюкас.

По словам Д. Валюкаса, эта зима была не совсем плохой с климатологической точки зрения, так как декабрь станет самым холодным зимним месяцем.

"Такое случается нечасто, у нас обычно самый холодный январь или февраль, но в данном случае у нас самый холодный зимний месяц - декабрь. Было даже на несколько градусов холоднее обычного, а январь и февраль были на несколько градусов теплее обычных температур, которые должны быть в наших климатических условиях.

Такая необычная зима - холодный декабрь, а потом январь и февраль достаточно теплые, <...>, это была зима со снегом и более холодными днями, но, как я уже сказал, январь и февраль были теплее".

Однако климатолог подчеркнул, что количество снежных дней сокращается из-за продолжающихся климатических изменений.

"Именно зимы в нашей стране теплеют больше всего, а снежных дней становится меньше. Это не значит, что снега не будет", - сказал он.

На вопрос, каким будет переход к весне, он ответил, что общая тенденция такова, что если мы заглянем на четыре недели вперед, то будет теплее, чем обычно.

"Если мы посмотрим на текущий период, то это уже такой переход от зимы к весне. Обычно он у нас должен быть 11 марта, когда постоянная среднесуточная температура воздуха меняется с отрицательной на положительную. Тогда та климатологическая весна уже начинается, а в этом году все происходит на несколько недель раньше.

Есть и другие признаки конца зимы, когда сходит снежный покров, которого в западной Литве уже нет, а в восточной Литве он еще где-то есть, но уже сходит. Исчезновение мороза, льда с рек, все признаки конца зимы уже видны, но проявились они на несколько недель раньше, чем должны были".

Климатолог отметил, что трудно сказать, какой будет эта весна, но следующий месяц будет на несколько градусов теплее, чем обычно.

"Но опять же, та весна — это ранняя весна, а о настоящей весне можно говорить, когда уже просыпается природа и растительность. Несмотря на то, что дикая природа просыпается раньше и часть птиц уже вернулась.

Насколько мы слышали, барсуки уже бегают, фауна проснулась, но и растения должны проснуться, и их вегетация началась. Одни из первых признаков - у березы и клена начинает течь сок, появляются почки каких-то растений, тогда уже настоящая весна.

Этнолог Либертас Климка также предсказал, что весна придет не так, как мы ожидаем.

"Мои наблюдения показывают, что тепло еще не скоро придет. Жаль, но что поделать. В марте должно быть больше солнца, но весна все равно будет холодной. Это не значит, что зима вернется, нет, просто тепла будет мало. А все весенние работы, связанные с посевом, могут затянуться, может быть, даже до мая", — предсказал этнолог.

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