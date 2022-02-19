Шимоните после встречи с министром обороны США: я выразила готовность страны принять больше американских военных

Литва готова принять больше американских военных, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, которая в субботу встретилась с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Я выразила министру обороны готовность Литвы принять больше военных США, если будет такое административное решение", — сказала премьер-министр журналистам.

На вопрос, обещал ли сам Л. Остин усилить присутствие американских военных в Литве, И. Шимоните ответила, что "такие обещания обычно не раздают".

Глава правительства также сообщила, что услышала от министра обороны США, что безопасности стран Балтии будет уделено "должное внимание".

США с 2019 года размещают в Литве ротационные батальоны — около 500 военнослужащих.

В связи с тем, что Москва недавно мобилизовала более 100 000 военнослужащих и различную военную технику вблизи Украины, Запад опасается возможного военного вторжения в эту страну. В пятницу Киев предупредил, что численность российских войск, дислоцированных у границ Украины, возросла до 149 тысяч человек.

Несмотря на заявления Москвы о выводе войск, лидеры НАТО и Запада заявляют, что не видят существенных признаков того, что это происходит.

Лидеры сепаратистов на востоке Украины в субботу объявили о "всеобщей мобилизации" на фоне растущих опасений по поводу возобновления широкомасштабных боевых действий в стране.

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