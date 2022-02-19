Подсчитали, сколько литовцы потратили в Польше за неделю и сколько нужно купить, чтобы поездка окупилась

За первую неделю, когда в Польше отменили НДС, литовцы потратили около трех миллионов евро. Это только платежи банковскими картами. Литовцы в основном тратили деньги на польских заправках, а самым популярным местом для покупок является торговая сеть Biedronka, сообщает LNK. По мнению экономистов, суммы, потраченные с помощью банковских карт, выглядят каплей в море по сравнению с общим розничным оборотом в нашей стране. Эксперты также подсчитали, сколько нужно потратить, чтобы поездка в Польшу окупилась.

Полные тележки и загруженные багажники – такие кадры фиксировались в прошлую субботу в Польше. Опустели не только полки польских магазинов, но и литовские кошельки. После отмены НДС на продукты питания и топливо в Польше за первую неделю литовцы потратили там почти 3 млн евро.

Правда, это всего лишь платежи по банковским картам. Info diena получила данные о суммах расчетов в Польше 1-6 февраля - клиенты SEB потратили с помощью платежных карт около 500 тысяч евро, Luminor - 285 тысяч евро, Swedbank - 1,8 миллиона евро, а Šiaulių bankas - 170 тысяч евро.

"Место номер 1 - АЗС. Там рассчитываются чаще всего. Второе место - супермаркеты. Мы также можем увидеть самые популярные магазины, это была Biedronka. Там проходила практически треть расчетных операций. А потом еще одно популярное место — кафе и подобные заведения — на третьем месте по частоте расчетов", — сказал Андрюс Камараускас, представитель Šiaulių bankas.

Более половины расчетов в Польше произошло за выходные. У банков разные взгляды на потраченную сумму. По некоторым данным, расходы литовцев резко подскочили после отмены НДС на продукты питания и топливо. Другие говорят, что изменений не фиксировалось.

"В течение недели января или недели декабря эта сумма более или менее похожа на то, что мы видели в предыдущие недели", - сказал главный экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

"Например, в прошлые выходные потратили в 3 раза меньше, чем в эти выходные. А если посмотреть на среднюю сумму расчетов, то она увеличилась в 2,5 раза — с 18 до 48 евро", — сказал представитель Šiaulių bankas А. Камараускас.

Пока неделя покупок в Польше не нанесла литовской торговле большого урона. Три миллиона евро, потраченные с помощью банковских карт в Польше, выглядят каплей в море по сравнению с литовской розничной торговлей.

Ее ежемесячный оборот превышает миллиард евро.

"Сумма действительно небольшая. Я не думаю, что нулевой НДС был единственным условием для того, чтобы литовцы ездили за покупками в Польшу", — сказал Сигитас Бесагирскас.

"Был один день, когда в Norfa в Вильнюсе не было ни одного клиента. Магазин однажды был абсолютно пуст. Это сопоставимый эффект и потери, которые мы испытали из-за того, что люди делают покупки в Польше", — сказал Альгирдас Барткус, доцент ВУ.

О том, сколько расчетов наличными было произведено в Польше, остается только догадываться. Владелец Norfa говорит, что 3 миллиона евро, потраченных с помощью карт, эквивалентны двухдневному обороту.

"А что это значит для нас? Это практически весь оборот сети Norfa за выходные. Мы можем сопротивляться, бороться дальше, но это не от нас зависит", — сказал Дайнюс Дундулис.

Экономисты предполагают, что если литовец поедет в Польшу и потратит в среднем 50 евро, то потеряет больше, чем выиграет.

Сколько жителю Вильнюса необходимо потратить в Польше жителю Вильнюса, чтобы хотя бы окупилась стоимость дороги?

"Нужно потратить как минимум тысячу евро, чтобы это окупилось. Я уже не считаю стоимость времени, стоимость топлива, некоторые товары действительно не намного дешевле. Поэтому нужно покупать целевые, действительно более дорогие товары. Может быть, замороженное мясо, курицу. Но это требует дополнительных затрат в Литве", — сказал LNK президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса С. Бесагирскас.

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