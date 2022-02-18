Президент Литвы: РФ хочет сохранить позиции как военного давления, так и дипломатического диалога

Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины, стремится сохранить открытыми позиции как военного давления, так и дипломатического диалога, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я думаю, что Россия пытается оставить обе альтернативы открытыми, она добивается определенной двусмысленности в своих планах. Мы наблюдаем концентрацию военных сил, этот процесс продолжается, и нас не должна вводить в заблуждение определенная информация о том, что военный потенциал может быть обращен вспять", — заявил президент Bloomberg в пятницу.

"Я вижу концентрацию сил, и обе альтернативы открыты. Вероятно, это является причиной или основанием для того, чтобы Владимир Путин получил лучшую, более сильную позицию на переговорах, чтобы поддерживать диалог с Западом", — сказал он.

Президент вновь выразил надежду на мирное разрешение конфликта и призвал Запад сохранять единство в сложившейся ситуации.

"Я вижу движение в этом направлении, и это придает смелости", — сказал он.

Президент также призвал обратить внимание не только на сосредоточение сил на территории России, но и в Беларуси, куда на учения направлено 45 тысяч российских военных, а также большое число боевой техники, способной нести ядерные боеголовки, баллистические ракеты "Искандер".

Науседа поддержит эту позицию, согласно которой, если Россия вторгнется в Украину, должны быть введены срочные санкциии. Однако президент также подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Украину как в финансовом, так и в экономическом, а также в военном отношении, поскольку уход из страны инвестиций и капитала "создает если не панику, то большую напряженность в обществе".

Он подчеркнул, что без денег Украина не сможет провести реформы, которые требует ЕС, что является одним из условий вступления страны в Сообщество и создает замкнутый круг.

"Вот почему нам нужен финансовый пакет для Украины. Что еще более важно, Украине необходима более четкая перспектива Европейского Союза. У нас была встреча в декабре, на ней были поставлены хорошие цели и график, но сейчас, наверное, нужен еще более четкий план для этой страны", — подчеркнул Науседа.

Москва недавно дислоцировала более 100 тыс. военных и тяжелую технику вблизи границ Украины, Запад опасался возможного военного вторжения в страну.

Запад также встревожен военными учениями в Белоруссии, в которых участвуют и российские военные.

Несмотря на заявления Москвы о выводе сил, лидеры НАТО и США отмечают, что не видят существенных признаков того, что это происходит, и заявляют о готовности Альянса как к дипломатическому урегулированию кризиса, так и к возможной агрессии.

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