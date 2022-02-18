Президент Литвы: в формуле мира для Украины сдерживание - основной элемент

Главным элементом формулы мира для Украины является сдерживание, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в неформальных встречах Совета Европы, Европейского союза и Африканского союза (АС) в Брюсселе.

"Сейчас важно наше единство, наша сильная позиция, и эта позиция — лучший сдерживающий фактор. Если мы говорим о формуле мира в Украине, то эта формула — не формула высшей математики, это политическая формула, и главный элемент этой формулы — сдерживание", — заявил президент в четверг вечером перед саммитом ЕС-АС.

Науседа подчеркнул необходимость быть готовыми оказать "всю необходимую помощь Украине: энергетическую, военную, а также финансовую, поскольку Украина сейчас страдает от высокой напряженности, потерянных средств, инвестиций и резервов".

Он также сказал, что ценит усилия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию украинско-российского кризиса посредством двусторонних встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я очень ценю личные усилия господина Макрона, президента Франции, и господина Шольца, канцлера Германии, по участию в этом процессе. Я думаю, что встречи с Путиным полезны, прежде всего, из-за прямого контакта и цели лучшего понимания его стремлений, но это также очень хорошая возможность донести послание о нашем единстве", — сказал Науседа.

Он также подчеркнул, что беспокойство вызывают не только события на восточной границе Украины, но и концентрация российских войск в Беларуси.

"Есть обещания Путина вывести войска по окончании учений, но о конкретных намерениях сделать это мы не слышим, что вызывает беспокойство не только у Украины, но и у стран Балтии и Польши", - сказал Науседа.

Москва недавно дислоцировала более 100 тыс. военных и тяжелую технику вблизи границ Украины, Запад опасался возможного военного вторжения в страну.

Запад также встревожен военными учениями в Беларуси, в которых участвуют и российские военные.

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