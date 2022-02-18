Коронавирус в Литве: 6 604 новых случая и 5 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 604 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1819 человек, из них 95 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 842,9 тыс. человек, от этой болезни умерли 8,2 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4291,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,9%.

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