Delfi: Екатерина, вы сейчас находитесь на улице в городе Днепре. Прежде чем поговорить о настроениях в городе и атмосфере в Украине, начнем с сегодняшних событий. Что вам известно о событиях, которые происходили сегодня утром, была информация о перестрелках, об обстреле детского сада, сообщали, что есть раненые и контуженные. Насколько можно доверять таким сообщениям?

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Екатерина Леонова: Одно дело - сейчас читать интернет-ресурсы, другое дело - узнавать о ситуации от тех, кто на фронте. У меня очень много товарищей, которые прямо сейчас находится на фронте в Луганской и Донецкой области.

Действительно, сейчас идёт обострение по всей линии фронта. Сегодня, насколько мне известно, было 29 нарушений, и, в частности, обстреляли детский садик в станице Луганская. Об этом мне написали сразу же ребята из бригады, которая там находится. И очень много людей сейчас находится в укрытиях, и в том числе в укрытиях на подконтрольных Украине территориях - в Марьинке, Красногоровке и еще ряде городов.

Что же касается Днепра, то я нахожусь прямо сейчас в центре города, на площади Героев Майдана, бывшей площади Ленина. За моей спиной находится каток, а раньше здесь стоял памятник Ленину.

Foto: Скриншот

Город сейчас выглядит спокойно, люди никуда не бегут, ничего не ищут, скорее всего, даже многие не читали утренние новости. Но очевидно, что обстановка… - по крайней мере в среде боевой, фронтовой, - люди активизированы.

Вчера у меня спрашивали, сгребают ли люди у нас продукты с прилавков, - ведь всё-таки Днепр находится в 200-300 километрах от линии фронта, - нет, не сгребают. Скорее, город боится остаться не без продуктов, а без патронов. В магазинах, где можно их купить, - «Милитарист», «Фонаревка», - пустые полки.

Волонтёрская среда вся в своей волонтёрской боевой готовности. Формируются подразделения территориальной обороны, каждый день от двух до четырех человек подписывают контракт резервиста в Вооруженные Силы Украины.

Поясните, пожалуйста, что такое подразделения территориальной обороны в Украине.

Подразделения территориальной обороны - это формирования, в которых может быть разное количество человек. На прошедшей вчера, 16 февраля, сессии Днепропетровской областной рады было принято решение о том, что в каждом районе области будет создано подразделение территориальной оброны.

Кроме того, мэр нашего города Днепр сейчас выделяет 100 миллионов гривен, - по крайней мере, он несколько дней назад об этом сказал, - на формирование Центра территориальной обороны.

Что делает территориальная оборона?

Территориальная оборона не выдвигается на линию фронта, которая сейчас есть. Но она обязана защищать город и районы города и области.

Также за каждым районным центром будет закреплено 50 военнослужащих. То есть в каждом районном центре будет 50 военнослужащих, которые обязаны также держать всё под контролем в случае эскалации, обострения конфликта и, не дай бог в случае, если войска России начнут подходить к Днепропетровской области.

Мы надеемся этого не произойдёт.

Мы видим сейчас на экране, в прямом эфире, что город живёт обычной жизнью, общественный транспорт ходит, и курьеры с едой проходят, никуда не торопясь. Тем не менее, будоражит ли общество тема войны? У нас, здесь в Вильнюсе, эта тема так или иначе обсуждается, и меня, как журналиста, часто (например, и в баре, и спортзале) спрашивают, будет ли война. Обсуждают ли это в Днепре?

Я вхожа в разные круги нашего общества. Если говорить о людях творческих, то они делятся на две группы. Одни - очень хорошо понимают, что происходит на Востоке и в Крыму с 2014 года. Другие - не то, чтобы отрицают возможность вторжения сюда войск Российской Федерации, они предпочитают об этом не думать. Это такой механизм психологической защиты "я в домике спрятался, и ничего меня не колышет". Но в целом, те, кто был в военных событиях с 2014 года, особо не удивлены. И это примерно 30-40 процентов общества, если говорить о городе Днепр.

Буквально несколько дней назад я проводила занятия по йоге для ветеранов, - тех, кто был на войне. Они в курсе происходящего, они говорят, что ничего удивительного. Я там разговаривала с девушкой, которая была волонтером, но отошла сейчас от волонтерства, и она говорит «слушай, я не хочу об этом думать, у меня и так стресс, тревога».

Если говорить об атмосфере в целом, то, как вы видите сейчас в прямом эфире, люди ходят по городу, ездят, за моей спиной каток, люди катаются на коньках, там подальше в центре карусель кружится. Но настроения, - у тех, кто в теме, - довольно боевые и довольно активные. Прилавки в магазинах ломятся от продуктов, никто ничего не сгребает. Да, люди боятся, те, которые не выезжали ни разу на восток страны, да, людям страшно, многим, ну это обычные люди, гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский в предполагаемую дату вторжения – называли 16 февраля - объявил в стране День единения. Как в Днепре прошёл этот праздник?

Замечательно он у нас прошёл вчера. У нас в городе есть один из самых высоких флагов Украины. Возле этого флага собирались студенты, в том числе из Академии внутренних дел.

Кроме этого, волонтёрское сообщество и гражданские активисты 19 февраля, в субботу, собираются провести в Днепре Марш единства. То есть у нас есть в Украине праздник День соборности - он об объединении двух частей Украины, у него глубокие исторические корни. А вчерашний праздник - именно День единства. Украинцы – нация с юмором, решили вместо дня вторжения сделать день единства, и он очень мотивировал и очень подогрел нашу готовность к любому сценарию развития событий.

Екатерина, можно ли сейчас сделать такую небольшую импровизацию в прямом эфире, задать вопрос нескольким случайным прохожим, которые рядом с вами там идут, спросить у них, боятся ли они войны?

Екатерина обращается у двум прохожим: девушки, боитесь ли вы войны, которая может прийти к нам в город?

Девушки: нет

Екатерина: вы к ней готовы?

Девушки: её не будет.

Екатерина: Ну вот вы слышали войны не будет. Сейчас спросим еще одного прохожего. Скажите, война будет, как вы думаете?

Foto: Скриншот

Прохожий: не будет, не переживайте.

Екатерина: А откуда вы это знаете? Вы читаете новости?

Прохожий: Никакой войны не будет. Это всё придумали

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