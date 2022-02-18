Синоптики предупреждают: погода в субботу будет неспокойной

В пятницу погоду обусловит юго-западная часть циклона. Небо не будет полностью затянуто облаками, прогнозируют частые прояснения.

На большей части территории страны пройдут небольшие осадки. Во многих районах мокрый снег или дождь будет идти несколько раз. Сохранится сильный ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В субботу снова будет неспокойно. Прогнозируют сильный ветер, скорость ветра до 16–21 м/с, местами 22–27 м/с. У моря ожидается настоящая буря, ветер поднимется до 28–32 м/с. И ночью и днем ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.

В воскресенье циклон уйдет. Ночью порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Время от времени ожидаются осадки, в основном небольшие. Будет идти мокрый снег, иногда снег. Температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами прогнозируют гололед.

В воскресенье днем ветер успокоится, опасные порывы возможны лишь местами. Возможны небольшие прояснения, но осадки еще продут во многих районах. Температура составит 0–5 градусов тепла.

В начале новой недели страна останется в зоне действия еще одного атлантического циклона.

В понедельник как ночью, так и днем ожидаются смешанные осадки. Днем снова поднимется ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, местами прогнозируют гололед. Днем будет 2–7 градусов тепла.

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