Вильнюс поднялся на второе место в рейтинге Financial Times

В новом рейтинге наиболее продвинутых в финансово-экономическом отношении городов Европы с высокой деловой активностью, который составляет Financial Times, Вильнюс занял второе место.

В обнародованном в четверг рейтинге Вильнюс оценивался в общей категории городов средней величины, сообщило агентство по развитию города Go Vilnius.

В рейтинге European Cities and Regions of the Future 2022/2023 подразделения fDi Intelligence, который составляют эксперты Financial Times по инвестициям, приняты во внимание обозрение о взятии под контроль пандемии, описания прошлых и будущих инвестиций, инициативы по устойчивости, виды деятельности по поощрению туризма.

Рейтинг, целью которого является идентификация наиболее перспективных европейских городов и регионов, обновляется каждые два года, в 2020 году Вильнюс занимал в нем четвертое место.

