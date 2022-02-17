"Паспорт возможностей" в Литве не действует с 5 февраля. В парикмахерских и салонах красоты сейчас по-прежнему клиенты и работники должны находиться в масках.

Представитель платформы Treatwell Ритис Рогачюс сказал Delfi, что после упразднения "паспорта возможностей" количество клиентов немного выросло - на 8%.

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Однако Мачюлене сказала, что особых перемен нет.

"Люди сильно болеют, отзывают регистрацию. Так было бы со всеми - и с "паспортом" и без. Нам этот паспорт не слишком мешал, но и не был желанным явлением. Такая двусмысленность. Те, кто не ходил из-за отсутствия "паспорта возможности" и сейчас не бежит. Видимо, люди нашли замену. Очень сомневаюсь, что в ближайшее время что-то изменится", – сказала она.

Она рассказала, что до пандемии поток клиентов увеличивался, когда таял снег.

"Тогда все приводили себя в порядок, но, видимо, два года пандемии отучили людей от такой потребности. Сейчас женщины реже приходят в салоны красоты, даже те, у которых был "паспорт возможностей", – сказала Мачюлене.

"Сейчас первую скрипку играют ненормальные счета за коммунальные услуги. Сегодня коллега прислала счет, говорит – сижу и думаю, что делать. Платила 380, сейчас счет будет 980 евро. Это в Каунасе. Не только в Вильнюсе, но и в Каунасе цены выросли. Иногда думаешь, почему это бремя взвалили на малый и средний бизнес. Ведь крупный получает компенсации, как я понимаю, если пострадал от Китая. А пострадавшим от больших налогов почему-то компенсации не платят", – продолжила она.

По данным Департамента статистики, в январе 2022 года стрижка в Литве стоила на 14,32% больше, чем в январе 2021 года. Это значит, если стрижка год назад стоила 20, то сейчас 22,12 евро. Конечно, цены округляют, одни в меньшую, другие в большую сторону.

Рогачюс указал, что больше всего цены изменились в начале этого года.

Мачюлене сказала, что не удивится, если цены будут расти.

"Они связаны с инфляцией, это не из желания больше заработать. Мы понимаем, что все средства дорожают, дорожает отопление, электроэнергия. Это сказывается и на ценах. Цены меняются, не знаю, насколько серьезно. Все считают, на сколько поднять цену, чтобы это было разумно", – заметила она.

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