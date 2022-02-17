Вынесен приговор по делу ДТП, в котором погибла дочь режиссера Бартаса

Вильнюсский участковый суд 17 февраля вынес вердикт по делу ДТП, в котором погибла дочь режиссера Шарунаса Бартаса Ина-Мария Бартайте. Обвиняемый сын политика Кястутиса Даукшиса Миндаугас Даукшис был признан виновным и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 3 года.

Даукшис насмерть сбил Бартайте, которая ехала на велосипеде. Автомобиль мчался на скорости почти 130 кв/ч. Водитель был пьян.

36-летний Даукшис в течение трех лет должен находиться дома с 22 ч. до 6 ч. утра, не сможет употреблять алкоголь и другие воздействующие на психику вещества. Кроме того, он лишен прав на 5 лет.

Обвиняемый и пострадавшие заключили мировое соглашение и утверждали, что есть все условия для того, чтобы освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

Судья Аушра Рагялене сказала, что цель наказания будет достигнута без реального лишения свободы. По ее словам, в рамках этого дела не было возможности освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

"Он дважды нарушил режим скорости, был наказан в административном порядке за ПДД, до ДТП с летальным исходом его пять раз штрафовали за превышение скорости, всего за нарушение ПДД он был наказан 6 раз", – указала судья.

Дело рассматривалось за закрытыми дверями по просьбе пострадавших и обвиняемого.

25-летняя Бартайте была насмерть сбита ночью 7 апреля 2021 года на ул. Антакальнё, в Вильнюсе. Иск пострадавшие не подавали, однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что пострадавшая сторона и обвиняемый составили соглашение о возмещении ущерба.

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