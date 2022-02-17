Науседа на встрече с канцлером Германии: ЕС должен оставаться последовательным в вопросе России

Евросоюзу следует оставаться последовательным в стремлении к деэскалации российско-украинского кризиса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, который в четверг встретился в Брюсселе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президентский офис сообщил, что на встрече руководителей стран Балтии с недавно вернувшимся после визита в Москву Шольцем обсуждались меры по деэскалации напряженной ситуации с безопасностью в Европе и помощь Украине.

"Президент на встрече подчеркнул, что для достижения деэскалации необходимо сохранять последовательность позиции, единство и твердость ЕС. По словам главы государства, необходимо всячески поддерживать евроинтеграционные усилия Украины, сплотить всю необходимую политическую, экономическую и финансовую поддержку для проведения в жизнь европейской перспективы", - говорится в пресс-релизе.

Глава государства обратил внимание на концентрацию российских войск в Беларуси и призвал партнеров по ЕС сохранять бдительность.

"В Беларуси сейчас сконцентрированы большие военные мощности России. Нам следует внимательно следить за ситуацией, чтобы после окончания военных учений на следующей неделе российские военные покинули территорию Беларуси", - приведены в сообщении слова Неуседы.

В связи с тем, что Москва в последнее время сконцентрировала вблизи Украины более 100 тыс. военнослужащих и различную боевую технику, Запад опасается вероятного военного вторжения в эту страну.

Несмотря на заявления Москвы об отводе сил, лидеры стран НАТО и США утверждают, что не видят заметных признаков того, что это происходит на самом деле, и заявляют о готовности Альянса как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к вероятной агрессии.

Во вторник, после встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, Шольц заявил, что, на его взгляд, дипломатические возможности деэскалации ситуации в Европе еще не исчерпаны, а сообщения России об отводе войск назвал "добрым знаком".

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