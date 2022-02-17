После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не перегнула ли полиция палку, а другие вопрошают - почему в некоторых случаях полицейские вели себя слишком мягко.

Общественный деятель бывший советник теперь уже экс-президента Валдаса Адамкуса Дарюс Куолис в фейсбуке критиковал действия полиции. Особенное внимание он уделил отношению к мужчине, который стоял с плакатом: "Был в Саюдисе, стал Единством".

Полицейский объяснил, что должен был проверить, не ограничено ли участие этого человека в митинга и разного рода мероприятиях.

"Может, без таких плакатов, дорогой", – сказал, проходя мимо мужчины, президент Гитанаса Науседа", – цитировал Куолис.

Он назвал человека с плакатом по имени - это Казис Грабис, секретарь Паневежского отделения Саюдиса, который в январе 1991 года защищал парламент, был многолетним членом Союза отечества.

Куолис считает, что права Грабиса были нарушены.

"Люди пришли порадоваться тому, что мы - независимое государство, что у нас есть все символы государства, благосостояние. Я понимаю, что кто-то скажет – какое там благосостояние? Может, не мое, а чье-то. Мы стараемся. Очень стараемся, чтобы благосостояния было больше во всех уголках Литвы. И это главное – без барьеров и баррикад. Мы не должны ничего скрывать друг от друга", – сказал президент Науседа, проходя мимо собравшихся, по пути в Кафедральный собор.

После этого он обратился к мужчине с плакатом. "С таким настроением и, быть может, без этих плакатов, дорогой. Я понимаю, что вы имеете в виду, но вы и сейчас в Саюдисе. Все в Саюдисе", – повторил президент, которого цитировал портал lrytas.lt.

Советник бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас также считает, что полиция не должна была делать проблему из людей с плакатами, но в целом он оценил работу полиции хорошо и не считает, что применялись избыточные меры.

"Сначала, надо оценить обстоятельства: у нас уже была ситуация 10 августа, была в сентябре, когда после митинга было столкновение на подступах к парламенту, были и последующие протесты, видно, что есть неадекватные люди, и, например, призывают использовать оружие. Была церемония 13 января, когда часть собравшихся вела себя так, что другие ничего не слышали", – нарисовал контекст Малинаускас, заметив, что полиция просто-напросто позаботилась о безопасности.

Он считает, что проверка рюкзаков, закрытие улиц, ограничение потока людей, запрет на барабаны были обоснованными.

"Это совершенно нормально. Ведь мы знаем, что людей много, возможны разные провокации, мы видим, сколько напряжения внутри страны и за ее пределами, поэтому проверка рюкзаков на наличие оружия, бомб, камней, наверное, ни для кого не составляет проблемы", – сказал Малинаускас, который также одобрил запрет на барабаны и рупоры, которые могут мешать выступлению спикеров.

"Вы ведь слышали, были аплодисменты, крики. Но при наличии барабанов и свистков даже небольшая группа людей может устроить сильный шум. А право других слышать на таком мероприятии - важнее", – считает он.

Малинаускас поднимает вопрос, не слишком ли мягко полиция вела себя в отдельных случаях.

"Например – гора Гедиминаса, весь сквер около Кафедральной площади был заставлен палатками, из которых люди рассказывали о новых партиях, их учреждении. Активно в этом участвовал Альгирдас Палецкис. Человек с двумя судимостями. Судимость "за свои стреляли в своих" и шпионаж (...) Что он делает сейчас?", – привел пример Малинаускас.

По словам собеседника, в соответствии с 118-й ст. УК ЛР, это антигосударственная деятельность. "И ему разрешают это делать, полиция не подходила, не просила убрать палатки", – заметил он.

По словам Малинаускаса, тоже самое происходит в интернет-пространстве. "Когда мы говорим о регулировании, видим, что много людей публикует угрозы, призывает к нарушению законов. Я думаю, полиция должна найти баланс", – сказал он.

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