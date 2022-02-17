Настоящая буря – не за горами: в субботу прогнозируют мрачный сценарий

"На время придется забыть о приятной погоде. Несмотря на то, что в четверг и в пятницу в Литве потеплеет, весенним теплом насладиться не удастся – ожидается ветреная погода, осадки", – прогнозирует директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.

По его словам, в выходные похолодает.

Читатели портала Delfi сообщают, что со среды на взморье буря.

"Несмотря на ветер в ближайшие дни, все же настоящая буря ожидается в субботу. Поэтому заранее стоит позаботиться о безопасности имущества, закрепить находящиеся на улице вещи и т.д.

Петкявичюс указал, что сегодня порывы ветра будут достигать 15–20, на западе 21–23, у моря 25 м/с.

"Из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце, однако осадки ожидаются во многих районах. К вечеру ветер немного успокоится. В Вильнюсе и Паневежисе будет 7–8, в Каунасе до 9 градусов тепла. В Шяуляе будет 6, в Клайпеде около 5 градусов тепла.

В пятницу ночью ожидаются кратковременные осадки, местами смешанные. Местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, местами будет скользко. Днем ожидается переменная облачность, ожидаются кратковременные осадки. Ветер усилится до 15–20 м/с. В Вильнюсе будет 4, в Каунасе, Шяуляе и Клайпеде 5, в Паневежисе до 6 градусов тепла.

В субботу в Литве будет очень ветрено. Особенно сильный ветер поднимется на взморье. Ночью прогнозируют смешанные осадки. Порывы ветра достигнут 15–20, у моря 23 м/с, утром ветер будет еще сильнее. Днем пройдут дожди. Порывы ветра достигнут 16–23, на западе 24–26, у моря 27–32 м/с. В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде будет 4, в Шяуляе 2, в Паневежисе около 3 градусов тепла.

В воскресенье ветер успокоится – прогнозируют смешанные осадки. Ночью сильный ветер еще будет дуть у моря. Будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла у моря. Местами прогнозируют гололед. Днем в Вильнюсе и Каунасе будет около 2, в Шяуляе и Паневежисе до 3, в Клайпеде до 4 градусов тепла. Вечером похолодает, прогнозируют гололед", – рассказал директор Gismeteo.lt.

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