Центробанк Литвы предупреждает банки о возможных кибератаках, сбоях в поставках электроэнергии

На фоне возможного военного конфликта между Украиной и Литвой Центробанк Литвы указал банкам страны быть готовым к возможным сбоям с поставками электроэнергии и кибератакам, сообщает агентство Reuters.

В письме ЦБ финансовым компаниям сказано, что отключение электроэнергии и интернета - один из экстремальных, но возможных сценариев, поэтому к ним надо быть готовым.

"Нарастание геополитического напряжения в регионе повышает угрозу кибератак, включая атаки в отношении информационной инфраструктуры", – предупреждает ЦБ.

ЦБ Литвы в своем комментарии указал, что он постоянно проверяет уровень информационной и технологической безопасности финансовых учреждений, чтобы участники финансового рынка были готовы к разным сценариям.

"Актуальность темы кибербезопасности возрастает, поэтому очень важно, чтобы участники рынка уделили должное внимание этому вопросу", – сказано в комментарии ЦБ.

Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия все еще относятся к единой системе БРЭЛЛ, которой управляют из Москвы.

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