"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали День восстановления государства. При поддержке ЗАО Layher Baltic горожанам подарили почти 200 государственных флагов, которыми жители украсили окна и балконы своих домов. Об идее такого празднования в Висагинасе и о самом городе говорим с депутатом Висагинского совета Евгением Шуклиным.

А в Украине 16 февраля отмечался День единства. Напомним, 16 февраля также был назван как день возможного вторжения российский армии в Украину. О том, как этот день проходил в украинском Днепре, узнаем в ходе прямого включения с волонтером и журналистом Екатериной Леоновой.

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако западные страны и НАТО заявляют, что пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной. Так отступил ли Путин?

Тему обсуждаем с российским политологом, экс-координатором штаба Навального в Иркутске Сергеем Беспаловым.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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