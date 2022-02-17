СМИ: Continental не меняет планов инвестиций в Литве, несмотря на давление Китая

Один из крупнейших инвесторов в Литве - немецкий гигант автодеталей Continental не меняет своих инвестиционных планов из-за недавнего давления со стороны Китая и планирует в этом году нанять в Каунасе еще 300 сотрудников.

"Мы не комментируем политическую ситуацию. Тем не менее, новостей об изменении наших планов в Литве нет - 1,5 тыс. рабочих мест и более 185 млн евро инвестиций",- заявил в интервью порталу vz.lt глава Continental Automotive Lithuania Шаян Али.

По сообщениям СМИ, осенью прошлого года Китай ввел необъявленные экономические санкции против Литвы и оказывал давление на Continental, чтобы она прекратила использование компонентов, произведенных на ее заводе в Литве.

Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.

В апреле прошлого года компания начало строительство второго завода в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ), стоимостью более чем 90 млн. Строительство завода планируется завершить этой весной. Общие инвестиции Continental в Каунасе составят около 185 млн. евро.

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