"По сути мероприятие прошло без особых инцидентов, серьезных конфликтов не было. Но есть один протокол за нарушение общественного порядка и еще несколько небольших инцидентов, связанных с нарушениями общественного порядка", – сказал Матонис.

По его словам, протокол был составлен за действия, которые напрямую с протестом не были связаны, но их зафиксировали во время мероприятия.

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"Протокол составили за то, что человек мочился в общественном месте. Мы не знаем, связано ли это с протестом, но это происходило во время протеста", – прибавил он.

Напомним, что в Вильнюсский муниципалитет не выдал Союзу семей разрешения на проведение акций протеста 16 февраля. Накануне праздника лидер Союза семей Раймондас Гринявичюс распространил публичное сообщение с призывом принять участие в мероприятиях 16 февраля, организованных государственными учреждениями.

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