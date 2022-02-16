Представитель Департамента полиции: 16 февраля прошло без особых инцидентов

Несмотря на то, что в общественном пространстве много говорили о возможных провокациях во время мероприятий 16 февраля, представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что мероприятия прошли без особых инцидентов. Правда, было зафиксировано несколько незначительных нарушений общественного порядка.

"По сути мероприятие прошло без особых инцидентов, серьезных конфликтов не было. Но есть один протокол за нарушение общественного порядка и еще несколько небольших инцидентов, связанных с нарушениями общественного порядка", – сказал Матонис.

По его словам, протокол был составлен за действия, которые напрямую с протестом не были связаны, но их зафиксировали во время мероприятия.

"Протокол составили за то, что человек мочился в общественном месте. Мы не знаем, связано ли это с протестом, но это происходило во время протеста", – прибавил он.

Напомним, что в Вильнюсский муниципалитет не выдал Союзу семей разрешения на проведение акций протеста 16 февраля. Накануне праздника лидер Союза семей Раймондас Гринявичюс распространил публичное сообщение с призывом принять участие в мероприятиях 16 февраля, организованных государственными учреждениями.

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