Поляки смеются над штурмующими их магазины литовцами

Поляки критически относятся к литовцам, которые ездят в Польшу за дешевыми продуктами.

Несколько дней назад о литовцах и чехах, приезжающих в Литву за покупками писала газета gazeta.pl.

"Чешские и литовские СМИ пишут о высоком интересе к поездам за покупками в Польшу. "Туристы" пользуются временным снижением НДС, покупают продукты и топливо. Это помогает людям сэкономить значительные суммы", – пишут польские СМИ.

"Чехи штурмуют польские магазины", – цитируют издание Mlada Fronta Dnes. В статье сказано, что некоторые продукты в Польше на треть дешевле, чем в Чехии.

Издание цитирует покупателей, которые стоят в огромных очередях в супермаркетах в Цешине и Кудова-Здруе.

Жители приграничных районов говорят, что в таких поездках нет ничего нового, просто сейчас покупки стали выгоднее из-за снижения НДС. Чешское телевидение на прошлой неделе показывало очереди на польских заправках рядом с чешской границей, люди стояли в очереди по 30 минут.

О том, что литовцы стали чаще ездить в Польшу, уже несколько дней пишут и литовские СМИ. Подчеркивают, что в Польше временно снизили НДС на продукты питания и топливо. В Литовских СМИ чаще пишут о ситуации в Сувалках, куда литовцы ездят чаще всего. На одном из литовских сайтов сообщалось, что цены на некоторые продукты в Польше на 48% ниже, чем в Литве.

На странице Głos Suwałk в фейсбуке поделились ироничным стихотворением о литовских покупателях в Польше.

"Не только в выходные, но и в будние соседи осаждают Kaufland, чего это соседи толпами мчатся в Kaufland, неужели настолько поверили в силу евро? Один схватил тележку, несмотря на заблокированные колеса, но это не проблема - главное, покупки... Встал в очереди рядом со своими, надеется, что раньше других наполнит свою тележку – магазину банкротство не грозит, жалко только девушек и женщин за кассой", – иронизирует автор.

Delfi напоминает, что с 1 февраля в Польше снизили НДС на продукты питания и топливо.

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