Представитель полиции: в проверенных автомобилях запрещенных вещей не было

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в среду, в День восстановления государства, никаких инцидентов пока не было зафиксировано. Он заметил, что в проверенных на въезде в столицу автомобилях запрещенных вещей не обнаружено.

"Посты работают с утра, машины проверяют выборочно. Никаких запрещенных вещей в проверенных автомобилях не было", - сказал Матонис, прибавив, что беспорядков в столице пока не было.

Однако, по его словам, и стационарные и мобильные посты по-прежнему будут осуществлять проверки.

Напомним, что Вильнюсский муниципалитет не выдал Союзу семей разрешение на проведение митингов 16 февраля, мотивируя отказ тем, что в это время в тех же местах или рядом будут проходить торжественные мероприятия, которые организует муниципалитет и государство.

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