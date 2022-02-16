Конфуз пытался сгладить ведущий церемонии Марюс Жедас. Вскоре к нему присоединился и Сморигинас, однако было видно, что солист чувствовал себя неудобно.

Он в социальной сети разместил сообщение, в котором сказал, что ему поздно сообщили о том, что пора исполнять гимн.

"Поздравляю всех с 16 февраля – Днем восстановления Литовского государства! В этот торжественный день меня пригласили исполнить "Национальную песнь" в президентском дворце. К сожалению, по вине организаторов меня не пригласили на сцену перед выступлением, поэтому я вбежал в зал в панике и не понимал, какую строфу исполняют. Приношу всем извинения за неудавшееся выступление. Очень жаль, что президент, не разобравшись в ситуации, попросил исполнить гимн снова, но уже без меня", – сожалел Сморигинас.

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Президент Гитанас Науседа пригласил собравшихся исполнить "национальную песнь" еще раз. "Уважаемые, поскольку не удалось правильно исполнить гимн, прошу сделать это еще раз", – сказал президент.

Delfi обратился за комментарием к пресс-службе президента.

"Мы сожалеем, что из-за технической ошибки режиссеров солиста Костаса Сморигинаса вовремя не информировали о начале исполнения гимна", – сказал советник президента Томас Бержинскас.

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