Цены сейчас и 10 лет назад: даже сильно подорожавшие продукты доступнее, но есть и исключения

Человек со средней зарплатой в 2021 году мог купить больше сильно подорожавших продуктов, чем в 2012 году. Однако пенсии в эти 10 лет росли медленнее, поэтому жители со средней пенсией могут позволить себе купить меньше картошки и сигарет, чем 10 лет назад.

В январе этого года инфляция в Литве превысила 12%. Департамент статистики (ДС) представил СМИ сравнение цен на продукты и услуги в 2012 и в 2021 г.

Как известно, средняя зарплата "на руки" в 2012 году составляла 478,3 евро, а в 2021 г. – 995,3 евро, т.е. увеличилась на 517 евро, или 108,09%.

Между тем средняя пенсия по старости в 2012 г. была 236,21 евро, а в 2021 г. – 413,36 евро, т.е. на 177,15 евро, или на 75%, больше.

Пенсии в Литве росли медленнее, чем зарплаты.

По данным ДС, из выбранных для сравнения товаров и услуг с 2012 до 2021 г. больше всего подорожала поздняя картошка (85,7%), сигареты (78%), кофе в кафе (71,9%), женская стрижка (68,5%), цеппелины с мясом (58,5%).

Однако все эти продукты житель со средней зарплатой в 2021 г. мог купить в большем количестве, чем 10 лет назад. Картошки на 274,43 кг больше, сигарет – на 34,83 пачки, кофе – на 11,31 кг больше, подстричься мог в 9 больше и мог больше купить цеппелинов – на 58 порций. Были товары, которые за 10 лет подешевели. Например, бананы подешевели на 23,4%, яйца – на 17,7%, чеснок – на 16%, дизельное топливо – на 10,5%, газ – 10% и т.д.

В таблице можно увидеть, какими цены на товары и услуги были в 2012 и 2021 г, сколько и чего можно было купить за среднюю зарплату и пенсию.

Данные ДС показывают, что в 2021 г. жители со средней пенсией могли купить на 64,91 кг картошки и на две пачки сигарет меньше, чем 10 лет назад. Это результат того, что цены выросли больше, чем пенсия, соответственно на 85,7% и 78%, а пенсия на 75%.

Однако в 2021 г. получатели средней пенсии могли купить на 318,68 л больше сжиженного газа, на 274,99 кг больше морковки, на 254,13 кг больше пшеничной муки, на 244,62 кг больше бананов, на 223 пачек творога больше и т.д.

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