Каунасцы едут отмечать 16 февраля в Вильнюс

В Литве отмечают 104-годовщину восстановления государства. Накануне этого дня спецслужбы сообщили о возможных провокациях.

Около торгового центра SAVAS в Каунасе журналист Delfi общался с женщиной которая ехала вместе с другими каунасцами праздновать 16 февраля в столицу.

"Уходите с работы, со службы, не продавайте себя. Сейчас вокруг одна ложь. Если примут Стамбульскую конвенцию, ученикам введут по одному уроку ЛГБТ в неделю! Придите в себя, выйдите из дома. Мы ушли, чтобы не колоться насильно. На что нам сейчас жить?", – сказала женщина.

Собравшиеся заметили, что едут мирно праздновать. "Без палок, без ничего", – прибавила женщина. Собравшихся немного - 10-15 человек. Одни едут на своих машинах, другие - на микроавтобусе.

Союз семей накануне сообщил, что никаких мероприятий в Вильнюсе не планирует, участие - дело самих людей.

"Мы будем праздновать День независимости Литвы. Едем с музыкой, с песнями. Зачем этот ажиотаж? Зачем снимаете отъезд, пишете, сколько людей едет? Кто хочет, тот едет, кто не хочет - боится войны", - сказала собеседница.

Она сказала, что "очень плохо" оценивает сообщения о том, что полиция на въезде будет проверять машины и ограничит попадание к определенным объектам.

"Я думаю, полиция получила какое-то указание. Зачем, я не знаю. Ведь право на празднование есть как у полиции, так и у простых жителей и власти. Литовцы, все мы братья, все мы живем в одной стране, не надо вносить раздор, делать друг друга врагами, и все будет хорошо", - сказала она.

Женщина сказала, что свистеть не планирует, ее цель - празднование 16 февраля.

Прохожий, увидев отъезжающих в Вильнюс, удивился. "Я буду праздновать в Каунасе. Не вижу смысла ехать в Вильнюс. День рождения Литвы - красивый праздник, к чему тут протесты?" — вопрошал мужчина.

Другой мужчина оценил ситуацию критичнее. "16 февраля - праздник для всех, и мы едем с такой идеей, что Литва была свободна и будет свободна, вопрос лишь от чего? Она должна быть свободна т ценностной и демографической политики старичка Витаутаса", – сказал он.

Однако мужчина не считает, что надо шуметь во время выступления Витаутаса Ландсбергиса.

"Я не думаю, что снова надо свистеть, повторять это во второй раз. Наше общество обескровлено. В обществе больше смертей, че, появления новых жизней. Основные проблемы таковы: нищета и правовая несправедливость. Это выборочная справедливость (…). Одни люди бегут из Литвы, поскольку чувствуют, что здесь сложно добиться справедливости или невозможно. Другие бегут от нищеты. (…) Из Литвы в Европу бежало много людей" , – сказал собеседник.

Он не считает, что нынешние правящие могут решить проблему.

Действия полиции мужчина не критиковал: "Они ведут себя адекватно". Мужчина считает, что возможности подойти к Дому подписантов не будет.

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