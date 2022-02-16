Экономист считает, что рост цен представляет вызов лишь для небольшой части жителей Литвы

В Литве растет инфляция, увеличиваются цены, жители больше всего беспокоятся из-за цен на продукты питания. Согласно прогнозам, рост цен на продукты продолжится. Экономисты успокаивают, говоря, что вскоре ситуация стабилизируется. А экономическая ситуация в Литве по-прежнему хорошая – бедствует лишь небольшая часть жителей.

Инфляция в Литве по-прежнему растет – дорожает не только отопление и электроэнергия, но и разные услуги, еда. Пятрас Чепкаускас, который следит за ценами на продукты, сказал что овощи, особенно, картошка, лук, капуста за год подорожали на 100%. Продукты из зерновых, например, черный хлеб, подорожали на 40%. В январе и декабре подорожали молочные продукты – на 30%. В ближайшее время должна подорожать и свинина.

"Сейчас и она дорожает ограничено, на 1,5%, но много производителей, включая литовских, жалуются, что этот рост убыточный и как-только отрегулируется спрос, они уменьшат количество животных, сейчас рост цен связан с подорожанием зерновых, свинина должна подорожать на 30%", – сказал глава портала Pricer.lt Чепкаускас.

По словам специалиста, пока никаких улучшений нет – цены на продукты будут расти по крайней мере до середины года. Чепкаускас советует жителям не покупать продукты в одном магазине, а следить за скидками, сравнивать цены. Это поможет сэкономить. Также надо искать альтернативу привычным продуктам, например, выбирать более дешевое сливочное масло.

"Стоит попробовать более дешевые альтернативы, ведь когда мы сравниваем цены разных каналов, то те же продукты отличаются в цене на 10-50%", – сказал Чепкаускас.

Департамент статистики Литвы отмечает, что за 10 лет в Литве больше сего подешевели бананы. В 2012 г. бананы стоили 1,24 евро за кг, а в 2021 - 95 евроцентов. Больше всего подорожала картошка - 10 лет назад стоила 21 цент за кг, а в 2021 г. - 39 центов. Однако ДС отмечает: продукты подорожали, но покупательная способность жителей выросла, люди могут позволить себе купить больше.

"Экономическая ситуация очень хорошая, растут именно доходы малоимущих и людей с небольшими доходами, больше чем на 1/10. Это небольшая часть жителей, которая сталкивается с серьезными вызовами, со скачком цен. Поэтому не надо делать драму", – считает экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

За последние 5 лет средняя зарплата в Литве увеличивалась на 1/10 в год, а минимальная зарплата в этом году выросла почти на 14%. Поэтому, по словам экономиста, естественно, что расходы ложатся на плечи людей со средней зарплатой.

"Все больше компаний не может поднимать зарплаты, не повышая цен. Это особенно видно в секторе услуг, мы видим, что в январе цены выросли на 9%", – сказал Мачюлис.

Но, по его словам, есть две основных причины инфляции: подорожание газа и электроэнергии и сезонный рост цен на овощи и фрукты.

"2/3 инфляции, 8% - связаны с энергоресурсами и подорожанием нефти: подорожал транспорт, газ, электричество, коммунальные услуги", – сказал он.

Экономист сказал, что Литва не может контролировать ситуацию, поэтому должна смириться с глобальными тенденциями и надеяться, что ситуация изменится.

"По нашим подсчетам, пик инфляции не за горами и будет достигнут в феврале. Потом мы увидим быстрое снижение годовой инфляции на протяжении оставшихся месяцев этого года", – сказал Мачюлис.

Годовая инфляция составила больше 12%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!