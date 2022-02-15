В среду полиция будет проверять въезжающий в столицу транспорт

В среду полиция будет проверять въезжающий в столицу транспорт, а в Старом городе установит физический барьер.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция "располагает некоторой информацией", поэтому было решено увеличить число дежурных полицейских.

"Мы планируем начать работу с утра и с учетом имеющейся информации, ради безопасности жителей будем планировать проверки транспорта, прибывающего в столицу из других городов" – сказал во вторник журналистам Пожела.

"Второй момент – работа на мероприятиях, акцент - мероприятие на ул. Пилес в 14 ч. Там мы предусмотрели дополнительные меры, но акцентирую, это будет сделано ради безопасности самих жителей, ради обеспечения общественного порядка – мы планируем оборудовать в некоторых местах физический барьер. Его установят не для того, чтобы кого-то разделять, а чтобы помочь людям, обеспечить безопасный подход к месту проведения мероприятий и выход оттуда", – прибавил генкомиссар.

Пожела сказал, что во время мероприятия полиция может проверять рюкзаки у его участников, "просит жителей не приносить барабаны, другие инструменты, которые вызывают громкие звуки". Кроме того, по словам генкомиссара, полиция оставляет за собой право ограничивать выход к месту проведения мероприятий, если будет слишком много людей.

"Как мы видим, это не самое удобное для собрания место, особенно, если говорить о тысячах людей, это место для сотен людей, поэтому мы информируем, будем готовы информировать людей, что там небезопасно из-за столпотворения, попросим людей наблюдать за мероприятием издали", – сказал Пожела.

Он прибавил, что полиция не будет запрещать людям выражать свое мнение, но будет реагировать, если будут поднимать шум.

Пожела не указал, сколько полицейских будет дежурить 16 февраля в столице, но сказал, что их будет столько, сколько надо для поддержания безопасности.

ДГБ Литвы сообщил, что вероятность провокаций и протестов во время мероприятий по случаю 16 февраля возросла.

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