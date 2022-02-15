План Achema приостановить трудовые договоры бастующих профсоюз называет незаконным

На йонавском заводе азотных удобрений Achema уже неделю продолжается бессрочная забастовка, и компания во вторник сообщила о том, что рассматривает возможность временно остановить трудовые договоры бастующих работников, не платить им зарплату, а на их места принять новых людей. Между тем глава профсоюза говорит, что это незаконный шаг.

"В отношении оставшихся бастовать у нас есть возможность принять соответствующие коллективные действия, которые называются локаутом (временная остановка выполнения трудовых договоров - BNS). Это означает, что мы можем остановить выполнение договоров бастующих работников, не выплачивая им зарплату, и получаем право принять на их место новых работников на основании срочных трудовых договоров", - сказал в комментарии для BNS главный юрист Achema Ритис Будрюс.

Между тем председатель профсоюза Achema Бируте Дашкявичене говорит, что временная остановка договоров невозможна, потому что не соответствует предусмотренным Трудовым кодексом условиям, и называет такой шаг незаконным.

"Работодатель может организовать локаут только в строго оговоренных в Трудовом кодексе случаях, ни одно из этих условиях не выполнено, поэтому профсоюз ответственно заявляет, что администрация Achema намерена предпринять незаконные действия против работников", - сказала BNS Дашкявичене.

По ее словам, сообщение о вероятной остановке договоров - это давление на работников, попытка заставить их закончить забастовку. Профсоюз намерен обратиться в суд, если работодатель предпримет такие действия.

Трудовой кодекс предусматривает, что временно остановить выполнение договоров работников можно в том случае, если профсоюз объявляет забастовку, которую суд отложил или признал незаконной, если представители работников не выполняют другие соглашения.

И все же после того, как профсоюз предприятия предложил работодателю переговоры и их возможную дату, Achema подтвердила BNS, что получила предложение и рассматривает его.

По данным компании, во вторник утром бастовало 49 работников.

Между тем Дашкявичене сказала, что на сегодняшний день работодателя уведомили об участии в забастовке 96 работников. По ее словам, ее цифры и цифры работодателя отличаются в силу разных методик подсчетов.

Бастующие по инициативе профсоюза работники Achema с 8 февраля требуют от работодателя подписать двухгодичный коллективный договор о зарплате и других условиях, а также не намерены заканчивать забастовку, пока их требование не будет выполнено. Руководство повторяет, что не собирается выполнять это требование.

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