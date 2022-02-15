Быстро растет количество претендующих на компенсацию за отопление, неизвестно хватит ли на всех денег

В Литве значительно выросла цена на отопление, растет количество людей, обращающихся за компенсацией. По подсчетам муниципалитетов, в январе, по сравнению с декабрем, было получено в два раза больше, я местами в 7 раз больше заявлений. Хватит ли на всех денег? Вильнюсский муниципалитет сообщает, что уже использовал половину выделенного на компенсации бюджета, сообщает LNK.

Не все жители обращаются за компенсациями. Возможно, некоторые жители ничего не знают о такой возможности.

"Я не знала, что можно обращаться. Куда надо обращаться в Вильнюсе?" – удивилась пожилая женщина.

"Я ничего не знал, сейчас надо идти, спрашивать в муниципалитете", – удивился встреченный мужчина.

"Я не обращалась и не знаю, куда идти. Пока начну, зима закончится", – махнула рукой пожилая женщина.

Несмотря на то, что январь в этом году был теплее января прошлого года, вильнюсцы получили счета на 1/10 больше, чем в декабре.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Ана Венцловайтене сказала, что больше всего заявлений на компенсацию за отопление поступило в январе.

Данные по пяти крупнейшим городам Литвы показывают, что количество обращающихся за компенсациями растет. В Вильнюсе в январе поступило почти 12 000 заявлений (в декабре 4600), в Каунасе - 2500 (в декабре – 1900), в Шяуляе - 2400 (в декабре всего 855), в Паневежисе - 1500 (в декабре 1400), в Клайпеде окончательных данных пока нет.

"Количество заявок растет, у одних муниципалитетах выросло в два раза, а в некоторых, например, в Калварии - увеличилось в 7 раз", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Встреченный в Вильнюсе пожилой мужчина сказал, что компенсация погашает половину счета за отопление. А 70-летняя женщина заявила, что она всем довольна и может за все заплатить сама.

"А зачем? Я платежеспособна. А если литовцы не могут хорошо жить – это их проблема. Надо меньше плакать, больше радоваться. Мне 70 лет и я довольна", – сказала она.

Мужчина сказал, что из-за роста цен, прожить сложно.

"У нас 4-комнатная квартира, мы живем вчетвером, у нас двое детей, отопление подорожало в два раза", – заметил он.

В этом году с января еще 15 000 человек получили возможность претендовать на компенсацию. Всего ее могут получить 110 000 человек.

В этом году на компенсации выделено на 16 млн. евро больше чем в прошлом, но потребности увеличились. Вильнюсский муниципалитет уже истратил половину бюджета.

"В это году запланировано 5 млн. евро, 2,5 млн. уже выплатили – за декабрь и январь", – сказано в сообщении.

Соцмин указал, что если у муниципалитетов денег не хватит, то необходимые средства выделят из госрезерва.

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