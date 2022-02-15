Синоптики рассказали, что ждет с середины недели

Сегодня над Литвой пройдет неактивный холодный атмосферный фронт. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах ждет дождь и морось. В основном осадки ожидаются на западе страны. Ожидается сильный ветер. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке до 7 градусов на юго-западе страны.

В среду ночью придет циклон. Местами пройдет небольшой дождь. Сохранится сильный ветер. Ночью будет выше нуля. Утром будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Прохладнее всего будет на востоке страны, а теплее – у моря.

В среду днем осадки ожидаются в большинстве районов, в основном будет идти дождь, местами мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Температура днем от 3 градусов тепла на востоке, до 4–6 градусов тепла, а на юге до 7 градусов тепла.

17 февраля дождь. Днем сильный ветер. Ночью 0–4, днем 3–8 градусов тепла.

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