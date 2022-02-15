В этом году урожай собирают раньше, чем в прошлом, поскольку было больше солнечных дней.

"Урожай появился раньше. В первый день мы собрали две тонны огурцов. Их отправили в магазины. Всего за сезон поставим около 3000 тонн огурцов", – рассказал директор Agrošiltnamiai Паулюс Андреявас.

Агроном компании Йонас Валявичюс рассказал, как удалось собрать такой ранний урожай – было больше солнца, вот урожай быстрее и созрел. Агроном рассказал, как определить свежесть овоща. Огурец должен быть твердым, но не "резиновым", не сухим, при переламывании должен слышаться хруст.

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Этот ранний овощ не всем будет по карману.

Андреявас не скрывает, что из-за увеличения расходов цена в этом году будет на 20-30% выше.

"Продукция так сильно, как расходы, не подорожала. Но этот рост на прилавках увидим. Согласно подсчетам, килограмм первых литовских огурцов будет стоить 6-9 евро. Огурцы из небольших хозяйств уже продают в магазинах в течение месяца. Правда, их цена была 12 евро за кг.

"На этой неделе мы получили больше огурцов. Но это первый урожай, его можно найти только в крупнейших магазинах. Цена будет не больше чем на 15% выше, чем в прошлом году", – сказала представитель Maxima Рима Аукштуолите.

Покупателей цена на огурцы поражает - она в несколько раз выше цены на мясо – килограмм свинины стоит 2,5 евро.

Некоторые, увидев цену, шутили, что огурцы, видимо, выращены на снегу. Люди считают, что приемлемой была бы цена в 4 евро за кг.

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