"Я действительно думаю, что этих ограничений должно стать меньше, если только не произойдет что-то непредвиденное, скажем, где-то в мире вдруг появится какая-то новая мутация", — сказала во вторник радиостанции LRT Шимоните.

Премьер-министр согласна с мнением министра здравоохранения Арунаса Дулькиса о том, что пандемия в Литве достигла своего пика, но, по ее словам, ситуация по-прежнему сложная.

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"Возможно, мы уже прошли пик заболеваемости, но на других фронтах ситуация сложнее, потому что реанимация пока значительно не освободилась. Больничные койки, те простые (...), их заполненность увеличивается", — сказала Шимоните.

Премьер-министр считает, что в ближайшие недели могут быть зафиксированы более высокие показатели смертности, о чем свидетельствует рост числа заражений среди пожилых людей.

В понедельник правительство решило отказаться от проверки документов, связанных с COVID-19, по прибытии в Литву из стран Европейского Союза (ЕС).

Правительство также решило отказаться от дополнительных требований к тестированию для непривитых и не переболевших коронавирусом путешественников из стран ЕС и Европейской экономической зоны — Швейцарии, Великобритании — и карликовых европейских стран (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан).

Путешественникам из любой страны, прибывающим в Литву с понедельника, также больше не нужно самоизолироваться.

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