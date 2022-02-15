Премьер-министр о напряженности в регионе: инвесторы в Литве могут быть спокойны

На фоне напряженности в регионе из-за возможного российского вторжения в Украину премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что бизнес, находящийся в Литве или намеревающийся инвестировать здесь, может быть спокоен.

"Я думаю, что они (иностранные инвесторы –BNS) могут быть абсолютно спокойны, потому что Литва является членом Евросоюза и НАТО - она ​​является членом двух очень сильных международных блоков, и ни о какой прямой военной угрозе речи не идет", - сказала Шимоните во вторник.

Премьер-министр сказала, что предпринимаются попытки повлиять на электронные системы страны, но меры предосторожности принимаются.

"Мы знаем о попытках повлиять на наши информационные системы или базы данных некоторых учреждений — такие попытки есть не только в Литве, но и в других странах Европы. Мы готовим те меры предосторожности, которые позволили бы нам чувствовать себя в безопасности и в этом смысле", — сказала Шимоните.

Разведка США и некоторых других Западных государств предупреждает, что Россия, сосредоточившая более 100 тыс. своих военных у границ Украины, в ближайшие дни может вторгнуться в соседнюю страну.

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