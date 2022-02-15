Согласованная среднегодовая инфляция в Литве в январе – 5,6%

Среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная по гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза, в январе этого года составила 5,6%.

По данным Департамента статистики, рассчитанная на основании Согласованного индекса потребительских цен среднегодовая инфляция была на 0,1 проц. пункта ниже рассчитанной на основании национального Индекса потребительских цен.

Согласованная годовая инфляция (по сравнению с январем 2020 года) была 12,3%. Рассчитанная на основании Индекса потребительских цен годовая инфляция составила 12,4%.

Согласованная месячная инфляция (в январе по сравнению с декабрем) составила 1,9%, а рассчитанная на основании Индекса потребительских цен месячная инфляция составила 2,2%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!