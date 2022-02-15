Власти Клайпеды готовы отказаться от Университетской больницы, но угроза нависла и над детской медициной

Администрация самоуправления не возражает против реорганизации сети городских медучреждений, которую затеял Минздрав и ряд избранных от Клайпеды депутатов. Местные власти согласны передать права на управление Университетской больницей – крупнейшей в городе – государству, то есть правительству. Однако у муниципалитета есть определенные условия.

В решении директора администрации самоуправления Гинтараса Нянишкиса предлагается решить вопрос с реорганизацией следующим образом: вопрос о передачи прав на управление будет одобрен тогда, когда горсовет согласится и проголосует за проект по соответствующим изменениям. При этом на руках у депутатов должен быть проект структуры нового медучреждения и список должностей.

Позиция горадминистрации основывается на выводах рабочей группы, предложившей осуществить реорганизацию в три этапа.

Первый этап предполагает под собой стратегическое решение о согласии города провести реформу – в том случае, когда местным народным избранникам станет окончательно ясно, как будет выглядеть эта реорганизация. Утверждается, что этот план отвечает каунасской модели, когда там – в 2013 году – происходили похожие события, то есть переустройство городской сети медучреждений.

Второй этап – дискуссии и предметный диалог с чиновниками и функционерами Минздрава уже после принятия стратегического решения.

Третий этап – так называемый конечный – включает в себя передачу имущества правительству «после того, как заинтересованные стороны обсудят и согласуют условия передачи Университетской больницы, а горсовет утвердит проект условий по реорганизации учреждений». Затем правительство должно принять соответствующее постановление.

Группа депутатов горсовета из разных фракций зарегистрировали два проектных решения. В первом предлагается передать права акционера Университетской больницы, обязанности и имущество Минздраву. Во втором случае народные избранники предлагают отказаться от принадлежащей самоуправлению Клайпедской детской больницы, присоединив ее к управляемой министерством Республиканской больнице Клайпеды. Эти предложения уже одобрил комитет горсовета по финансам и экономике.

С другой стороны, в этом случае есть большой риск, что в Детской больнице свернут часть услуг, ее значение уменьшится. Чиновники Минздрава в ходе дискуссий с местной властью открыто заявляли, что такое медучреждение третьему по величине городу Литвы, мол, не нужно. Так, замминистра здравоохранения Дангуоле Янкаускене утверждает, что для оказания услуг третичного уровня (для детей) вполне хватает медучреждений в Каунасе и в Вильнюсе, а Клайпеде, дескать, можно от этого отказаться.

Напомним, третичная медицинская помощь – это высокоспециализированная помощь.

Замминистра основывает свои суждения на том, что, по данным Больничной кассы, множество серьезных болезней дети Клайпеды и так лечат в Вильнюсе и в Каунасе. Правда, Минздрав упустил тот факт, что Детская больница – уникальная (для Литвы) в своем роде – обслуживает, помимо прочего, несовершеннолетних всей Западной Литвы.

Медики Клайпедской детской больницы на прошлой неделе распространили обращение – они просят политиков сохранить самостоятельность медучреждения.

Одновременно действующие в Университетской больнице профсоюзы ранее также обнародовали обращение с просьбой отказаться от поспешной передачи медучреждения под контроль правительству.

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