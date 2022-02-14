Истребители НАТО 4 раза сопроводили российские самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить самолеты, летевшие в международном пространстве над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.

8 февраля было сопровождено четыре российских истребителя Су-30, летевших из Калининградской области на материковую часть России.

В тот же день истребители воздушной полиции НАТО распознали пассажирский самолет Ту-154.

9 февраля один раз были распознаны и сопровождены два истребителя Су-35, другой раз - Ту-154, два истребителя МиГ-31 и два Су-35.

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Большинство российских самолетов летели с отключенными транспондерами, без планов полетов, однако поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.

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