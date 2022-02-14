8 февраля было сопровождено четыре российских истребителя Су-30, летевших из Калининградской области на материковую часть России.
В тот же день истребители воздушной полиции НАТО распознали пассажирский самолет Ту-154.
9 февраля один раз были распознаны и сопровождены два истребителя Су-35, другой раз - Ту-154, два истребителя МиГ-31 и два Су-35.
Большинство российских самолетов летели с отключенными транспондерами, без планов полетов, однако поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!