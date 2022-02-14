"Сегодня, на пешеходных переходах внимательно следите за светофорами. Особенно, если вы влюблены", – писали утром представители Каунасского муниципалитета.
Влюбленную пару можно увидеть на переходе ул. К.Донелайчё и Кястучё.
Предполагается, что в первый раз День Св. Валентина отметили в 496 году, при папе римском Геласии I. Считают, что праздник отмечают в честь епископа Валентина.
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