Новый способ мошенничества в Литве: жителям звонят "врачи"

В Литве распространяется новый способ мошенничества - манипулируют информацией о побочных действиях вакцины.

Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook.

Мужчина сказал, что звонят неизвестные и говорят, что они представители Института здоровья, Государственной службы по контролю над лекарствами, Ассоциации врачей и т.д., затем интересуются, привит ли человек от COVID-19 и не было ли после вакцинации побочных явлений. Ответы "регистрируют", человека благодарят за информацию. Через примерно 20 минут ему звонят другие "врачи", предлагающие лекарства от перечисленных человеком побочных явлений.

Представители Государственной службы по контролю над лекарствами заверили Delfi, что они не звонят жителям и не расспрашивают о побочных явлениях. Это мошенничество.

Государственная служба по контролю над лекарствами напоминает, что важно пользоваться зарегистрированными в Литве лекарственными препаратами и пищевыми добавками. Можно проверить, есть ли конкретный препарат в госрегистре: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications.

В Литве разрешена реклама только зарегистрированных лекарственных препаратов. Если "чудодейственного средства" в реестре нет, вероятно, что это лекарство ненастоящее. Все лекарственные препараты стоит покупать лишь в местах легальной торговли ими, на сайтах со специальными логотипами, свидетельствующими о безопасности. Логотипу можно доверять, если после клика на нем появляется список аптек, торгующих конкретным препаратом (сайт www.vvkt.lt).

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