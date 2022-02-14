Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook.

Мужчина сказал, что звонят неизвестные и говорят, что они представители Института здоровья, Государственной службы по контролю над лекарствами, Ассоциации врачей и т.д., затем интересуются, привит ли человек от COVID-19 и не было ли после вакцинации побочных явлений. Ответы "регистрируют", человека благодарят за информацию. Через примерно 20 минут ему звонят другие "врачи", предлагающие лекарства от перечисленных человеком побочных явлений.

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Представители Государственной службы по контролю над лекарствами заверили Delfi, что они не звонят жителям и не расспрашивают о побочных явлениях. Это мошенничество.

Государственная служба по контролю над лекарствами напоминает, что важно пользоваться зарегистрированными в Литве лекарственными препаратами и пищевыми добавками. Можно проверить, есть ли конкретный препарат в госрегистре: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications.

В Литве разрешена реклама только зарегистрированных лекарственных препаратов. Если "чудодейственного средства" в реестре нет, вероятно, что это лекарство ненастоящее. Все лекарственные препараты стоит покупать лишь в местах легальной торговли ими, на сайтах со специальными логотипами, свидетельствующими о безопасности. Логотипу можно доверять, если после клика на нем появляется список аптек, торгующих конкретным препаратом (сайт www.vvkt.lt).

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